В российском городе узаконили желтую воду из кранов: нормативы смягчили до 2032 года

В Екатеринбурге официально разрешили желтую воду из кранов — Роспотребнадзор перестал считать оттенок отклонением, а норму по железу подняли до 0,42 мг/л. Теперь коммунальщикам можно больше, а горожанам остается только привыкать. Об этом сообщает Ura.ru.

Решение принято в областном Роспотребнадзоре и будет действовать до конца 2032 года. Новые временные нормативы касаются содержания железа и цветности водопроводной воды. Допустимая концентрация железа увеличена с 0,3 до 0,42 миллиграмма на литр. Как заверили в ресурсоснабжающей компании «Т Плюс», на качестве это не скажется — вода остается пригодной для бытовых нужд. В областном Центре гигиены и эпидемиологии также не выявили рисков для здоровья.

Массовые проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге фиксировались в начале августа и сентября. Летом из-за плохого качества воды водоканалу пришлось увеличить дозы реагентов, что привело к отказу фильтров на фильтровальной станции. Сентябрьские отключения объяснили повреждениями на сетях. Теперь желтый оттенок — не повод для жалоб, а новая реальность, закрепленная документально.

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