Дроны ВСУ ударили по Новороссийску: сотни квартир повреждены

В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждены 576 квартир и 76 частных домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

По словам главы города, рабочие группы районных администраций проводят подомовые обходы. Расчистка территорий от обломков и поваленных деревьев продолжается. Прием документов и формирование списков пострадавших также идут: в списки на получение компенсаций включили уже 1232 человека.

Напомним, что в ночь на 9 сентября украинские войска нанесли массированный удар по Новороссийску в Краснодарском крае. Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации и заявил о 29 пострадавших. По последней информации, четыре человека — один ребенок и трое взрослых — получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали один из российских регионов 10 сентября под покровом ночи.