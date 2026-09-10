Духовный регресс: священник назвал молитвы, которые нельзя читать

Православный священник Евгений Подвысоцкий в беседе с ИА «МедиаПоток» назвал молитвы, которые нельзя читать. Речь идет о текстах неизвестного происхождения, которые могут содержать догматические ошибки и напоминать магические заговоры.

Священник Евгений Подвысоцкий объяснил, как отличить православную молитву от сомнительного текста. По его словам, среди печатных и электронных молитвословов встречаются произведения неизвестных авторов, которые могут не соответствовать христианскому учению.

Большинство традиционных молитв о семье, здоровье, детях и работе созданы святыми людьми, имевшими большой духовный опыт. Такие тексты принадлежат известным церковным авторам и используются в православной традиции.

Однако в интернете можно найти и другие варианты. Некоторые из них содержат серьезные догматические ошибки. Особенно насторожить должны тексты, похожие на магические заговоры: в них может отсутствовать покаяние, смирение и обращение к Богу в духе христианской молитвы.

Подвысоцкий посоветовал при покупке молитвослова проверять специальные отметки на издании. В частности, стоит искать гриф «Рекомендовано к публикации Издательским Советом РПЦ» или «Допущено к публикации». Такая отметка означает, что содержание книги прошло церковную проверку.

При поиске молитв в интернете священник также рекомендует проявлять осторожность и не воспринимать любой найденный текст как православную молитву.

Ранее священник из Подмосковья назвал татуировки, с которыми не стоит идти в храм.