Осенняя ловушка: кардиолог предупредил, чем опасен кофе при усталости

Осенью многие спасаются от усталости очередной чашкой кофе, но кардиолог Андрей Кондрахин предупредил: если пить его не ради удовольствия, а чтобы замаскировать недосып, организм ответит высоким кортизолом и хроническим стрессом. Об этом сообщает Life.ru.

Врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин развеял популярное заблуждение о безобидности кофеина. По его словам, одна-две чашки в день вряд ли навредят, но ситуация меняется, когда человек использует кофе как стимулятор, игнорируя сигналы усталости. В этом случае большие дозы кофеина усиливают стрессовую реакцию организма и повышают выведение магния с мочой. Именно отсюда, отмечает специалист, берут начало высокий кортизол, хронический стресс и сопутствующие проблемы.

Кондрахин не призывает полностью отказываться от напитка. Он подчеркивает: кофе не навредит, если относиться к нему с уважением — пить для удовольствия, а не пытаться компенсировать недосып и переутомлении.

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