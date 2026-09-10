Медвежонок устроил бой во дворе с собаками: жесткая схватка попала на видео

Медвежонок забрел в частный сектор Уренгоя и напал на собак во дворе, однако хвостатые Белладонна и Найда смогли дать ему отпор. Об этом сообщила администрация Пуровского района ЯНАО в мессенджере Max, где опубликовали эпичное видео драки.

Между животными произошла настоящая схватка. На кадрах видно, как подросший медвежонок кинулся на собак Белладонну и Найду, но те оказались не из робких. Одна собака приняла основной удар косолапого, буквально оказавшись под ним. Вторая подняла тревогу, привлекая внимание хозяина и готовясь защищать подругу. Житель дома также вмешался и помог прогнать медвежонка.

В итоге собаки-герои отделались укусами, которые не угрожают их жизням. Хищник тем временем скрылся, не навредив людям.

При этом косолапый оказался не единственным медведем поблизости. По словам жителей Уренгоя, взрослого медведя заметили в районе местной АЗС. Вероятно, речь идет о матери забредшего в частный сектор медвежонка.

Ситуация находится под контролем специалистов. Территорию патрулируют, с жителями проводят беседы, а для отпугивания животных используют шумовые средства. К работе также привлекли охотинспекцию.

Администрация призвала жителей Уренгоя соблюдать осторожность. При встрече с медведем нельзя приближаться к животному или пытаться прогнать его самостоятельно.

Ранее сообщалось, в каких округах Подмосковья можно с наибольшей вероятностью встретить медведя.