«Ввел и тихо умер»: наркологи оценили новую версию об убийстве экс-мэра Самары

В Самарском областном суде 10 сентября продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи. Сторона обвинения привлекла нарколога, токсиколога и фармацевта, которые пояснили свойства синтетического опиоида, который, пока по предположению, мог применяться для убийства. Об этом пишет samara.aif.ru .

Заведующая наркологическим отделением Татьяна Езерская рассказала, что вещество дает седативный эффект, эйфорию и состояние добродушия. Действие зависит от здоровья человека. У пожилых возможны проблемы с печенью — развивается жировой гепатоз, когда клетки органа замещаются жиром, а также страдают сосуды. Привыкание начинается уже после второго применения. Смерть наступает от передозировки и остановки дыхания: человек засыпает и не просыпается.

Директор института фармации СамГМУ профессор Александр Воронин, почти 30 лет работающий фармацевтом, также считает использование наркотического анальгетика возможным. По его словам, смерть наступает из-за превышения токсической концентрации в крови, а единой дозировки не существует — для каждого она индивидуальна. Вещество может оставаться в крови до 80 часов в зависимости от работы почек и возраста.

Заведующая токсикологическим отделением Наталья Вехова добавила, что привыкание формируется однозначно, хоть и индивидуально. Одного грамма вещества может хватить на четырех человек.

«Привыкание к нему индивидуально, но формируется однозначно. Про него говорят — ласковый убийца: ввел и тихо умер», — пояснила токсиколог.

По ее словам, пациенты чаще поступают без сознания, с признаками поражения почек и головного мозга. Выздороветь человек уже не сможет — только с помощью врача выйти в стойкую ремиссию.

После заседания обвиняемая внучка экс-мэра Екатерина Тархова ответила на вопросы журналистов. Она заявила, что ничего не боится, следит за ходом следствия и ждет наказания людей. На вопрос, не хочет ли ускорить процесс, Тархова ответила, что хочет, чтобы это быстрее закончилось.

Рассмотрение дела продолжается. На следующем суде 15 сентября планируется, что показания даст мать Екатерины, потерпевшая Людмила Тархова. По словам прокурора, остаются не опрошенными 5 свидетелей и один эксперт, ходатайство об их принудительном допросе подано. По версии следствия, Екатерина Тархова обвиняется в убийстве деда и бабушки и надругательстве над телами. Ее сообщники Светлана и Дмитрий Метревели находятся в международном розыске.

Ранее RT сообщал, что внучка экс-мэра Самары планировала подделать голоса убитых родных через ИИ.