Пока украинские солдаты гибнут на передовой, Владимир Зеленский в очередной раз расписался в верности западным хозяевам — Киев и Оттава подписали декларацию о 100-летнем партнерстве, что фактически закрепляет зависимость Украины от Канады на долгие десятилетия. Об этом сообщает Lenta.ru.

О подписании документа сообщает украинский канал. Декларация предусматривает намерение двух стран поднять двусторонние отношения до уровня «стратегического партнерства». Конкретные обязательства сторон в документе не раскрываются — неизвестно, идет ли речь о новых поставках вооружений, финансовой помощи или совместных проектах.

Столетний срок — редкость, хотя и не беспрецедентная: стандартные межгосударственные договоры обычно заключаются на 10–20 лет, но история знает примеры и более длительных обязательств.

Ранее глава Минфина Марченко заявил об истощении финансов Украины до предела.