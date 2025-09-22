«Я люблю тебя, мам!»: певец Леонид Агутин сообщил о смерти матери

Певец Леонид Агутин опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором сообщил о смерти матери.

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил», — признался певец.

Артист обратился к матери. Он назвал ее ангелом-хранителем, высшим порогом ответственности, мягкой силой и интеллигентностью. Певец трогательно поделился одним воспоминанием из детства. Тогда, будучи ребенком, он отдыхал в лагере. Родители навещали сына. Певец запомнил, что на матери в тот день были надеты белые брюки. Дороже всего была возможность прикоснуться к ее рукам.

«И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется. Я люблю тебя, мам!» — написал в своем телеграм-канале Агутин.

Леонид Агутин признался, что любит маму так же сильно, как любил ее в детстве. Он выразил надежду, что родной человек находится на пути в мир для самых лучших людей.

«В это я верю. Прощай», — написал артист и композитор.

Издание РБК сообщило, что мать певца умерла на 86-м году жизни. Юбилей заслуженный учитель России праздновала в июле. Людмила Агутина многие годы преподавала в младших классах. С отцом Леонида Агутина познакомилась в парке. Сына назвали в честь дедушки по материнской линии. Женщина написала о творческом сыне книгу.

