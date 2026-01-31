«Я просто устала»: переехавшая в Барселону экс-участница «Дома-2» позавидовала московским эскортницам

По информации издания, девушка живет в Барселоне. На своей странице в соцсети она рассказала, что недавно общалась с другом. По его словам, в Москве многие девушки занимаются эскортом. Это приносит им прибыль.

«Я вся такая честная, правильная, порядочная... И что? Ничего! У них есть мужики, которые их содержат, которые ими восхищаются, а у меня только бывший, который выгнал из квартиры, за которую я платил все два года. Я устала все делать сама. Просто хочу прийти домой и расслабиться», — со слезами заявила экс-участница скандального реалити-шоу.

Блогер отметила, что сама приняла решение добиваться всего без помощи мужчин. Она уверена, что не стоит жертвовать собой ради возлюбленного. Девушка уверенно заявила, что в будущих отношениях намерена выбирать собственный комфорт. Она не позволит пользоваться ею.

Блогер также отметила, что не жалуется на свою жизнь. У нее все хорошо, просто испытывает временную усталость. Кристина призвала девушек не выбирать партнеров, не готовых к серьезным отношениям и ответственности. Представителям сильного пола посоветовала не обвинять женщин в меркантильности.

«После слезливых откровений в соцсети на блогера обрушилась волна хейта», — сообщил The Voice.

