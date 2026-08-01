«Я реально начинаю сходить с ума»: Юлия Савичева заявила, что прекращает вести соцсети из-за критики публики

Юлия Савичева, известная широкой публике как финалистка второго сезона культового проекта «Фабрика звезд» и исполнительница хита «Высоко», переживает сейчас непростой жизненный этап. Певица решилась на кардинальные перемены в творчестве — сменила музыкальный жанр, начав исполнять рок, и полностью обновила свой сценический образ. Однако эти изменения пришлись по вкусу далеко не всем поклонникам и критикам, сообщил The Voice.

По информации издания, соцсети артистки заполнились негативными комментариями. Особенно активно, по словам Савичевой, к обсуждениям ее внешности и нового репертуара подключились блогеры, которые не скупились на резкие высказывания.

Исполнительница, чтобы справиться с эмоциональным давлением и снизить градус неприятия, приняла решение — временно прекратить самостоятельно вести соцсети.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных "верните старую Савичеву". Я беру паузу от социальных сетей, поэтому в ближайшее время оставшийся контент будет публиковаться моей командой», — заявила Савичева.

Помимо профессиональных сложностей, личная жизнь певицы тоже находится в центре внимания. Юлия уже более десяти лет состоит в браке с музыкантом Александром Аршиновым — пара узаконила отношения в 2014 году. У супругов подрастает дочь, которой исполнилось девять лет. Девочка живет в Португалии с родителями отца, и это обстоятельство, по некоторым данным, также привлекает внимание некоторых россиян.

Ранее сообщалось, что блогер Лебедев призвал грубо отвечать на один вид советов.