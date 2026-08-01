Очередная лекция в рамках проекта Знание. Лекторий пройдет в августе

В рамках проекта Знание. Лекторий в 2026 году запланировано 12 тематических лекций в прямом эфире. Зрителями 6 прямых эфиров в первом полугодии уже стали свыше 75 тыс. человек.

Во втором полугодии 2026 года состоятся еще 6 трансляций. Для удобства навигации все трансляции распределены по рубрикам: «Режим здесь и сейчас» (актуальная общественно-политическая повестка), «Режим ЗОЖ» (здоровье и физическая активность), «Режим саморазвития» (личностное и карьерное развитие) и «Режим онлайн» (цифровая безопасность и работа с информацией).

Главными темами прямых эфиров станут развенчание мифов о выборах и информационная безопасность, патриотизм через путешествия по России, правила делового этикета и цифровая гигиена, здоровый образ жизни и контроль рациона, а также анализ личных достижений, постановка целей на будущее и другие важные вопросы.

Следующая трансляция «Битва за доверие: мифы о выборах» пройдет 6 августа 2026 года с 10:00 до 11:30. Эфир о самых популярных мифах про выборы, которые формируют недоверие к избирательной системе. Ссылка для регистрации и подключения: https://znan.ru/online-podcast-0608.