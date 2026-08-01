Тромб от просмотра видео: россиянка попала в больницу после долгого сидения на унитазе

В Башкирии произошел случай, который заставил медиков еще раз напомнить об опасности длительного статичного положения. Местная жительница, увлекшись просмотром видеороликов, провела значительное время в сидячем положении на унитазе. В результате длительного сдавливания венозных сосудов нижних конечностей в ее ногах сформировался тромб, сообщил MK.RU.

Поводом для вызова скорой помощи стало не ухудшение самочувствия, а рекомендация, полученная от искусственного интеллекта. Как информирует издание со ссылкой на телеграм-канал Mash, женщина сфотографировала отечные вены и отправила снимок в специализированный чат-бот. Проанализировав изображение, алгоритм настоятельно порекомендовал ей как можно скорее обратиться к врачу. После этого пациентка вызвала бригаду скорой и была доставлена в городскую больницу для обследования.

По данным издания, провести диагностику в тот же день в государственном учреждении не удалось — кабинет УЗИ был перегружен, и свободных мест в расписании не нашлось. Тогда женщина обратилась в частный диагностический центр, где исследование подтвердило наличие тромба.

По словам пациентки, специалисты коммерческой клиники не стали назначать ей медикаментозное лечение. Вместо терапии врачи рекомендовали увеличить физическую активность — больше ходить и двигаться, чтобы естественным путем восстановить нормальный кровоток. Медики отмечают, что подобный подход возможен на ранних стадиях при небольших тромбах, однако в каждом конкретном случае тактика лечения должна определяться индивидуально.

Ранее сообщалось, что Онищенко предупредил о риске тромбов и теплового удара из-за жары.