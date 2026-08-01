«Посылайте матом»: блогер Артемий Лебедев призвал грубо отвечать на один вид советов

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев привлек внимание публики своим резким высказыванием, сообщила Lenta.ru. В свежем эпизоде шоу «Ответошная», которое доступно для просмотра на платформе «VK Видео», он высказался о категории людей, склонных навязывать свои рекомендации, и призвал относиться к ним без церемоний.

По словам блогера, к подобным людям следует применять нецензурную лексику в качестве ответной реакции. Лебедев пояснил свою позицию тем, что окружающие, как правило, никогда не говорят правду о своих истинных намерениях, которыми они руководствуются, давая те или иные советы.

Кроме того, они редко честны в отношении своих реальных возможностей и ресурсов. Следовательно, по мнению дизайнера, доверять таким людям безоговорочно — это заведомо проигрышная стратегия, которая может привести к нежелательным последствиям для того, кто принимает эти советы за чистую монету.

«Самое главное — не пользоваться никакими упрощенными моделями. Когда кто-то говорит, что надо жить вот так вот, то этот человек может пойти со своим мнением...», — заявил блогер.

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