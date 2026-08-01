Кричала о помощи — заплатила штраф: в Узбекистане оштрафовали жертву сексуальных домогательств

В Сырдарьинской области Узбекистана вынесено судебное решение, вызвавшее широкий общественный резонанс. Суд признал виновной в мелком хулиганстве 18-летнюю девушку, ставшую жертвой сексуальных домогательств. Поводом для привлечения к ответственности послужили ее крики о помощи, которыми она пыталась защититься от приставаний бывшего тренера. Потерпевшую оштрафовали на 1,236 млн сумов, что эквивалентно примерно $103, сообщил Jurisora.ru.

Согласно материалам, опубликованным местными средствами массовой информации, инцидент произошел 17 июля. 26-летний тренер-преподаватель одной из спортивных школ встретил в городском сквере свою бывшую ученицу, которой двумя неделями ранее исполнилось 18 лет (в публикациях она фигурирует под измененным именем Севара). Мужчина, используя свое физическое превосходство и авторитет бывшего наставника, предложил девушке вступить с ним в интимную связь и начал совершать в отношении нее действия сексуального характера. Испуганная Севара стала громко звать на помощь, и именно ее крики заставили нападавшего остановиться и ретироваться.

По информации издания, в отношении бывшего тренера суд вынес решение об административном аресте сроком на пять суток, признав его виновным в совершении сексуальных домогательств. Однако к административной ответственности привлекли и саму потерпевшую.

Судья расценил поведение девушки как мелкое хулиганство, нарушение общественного спокойствия и пренебрежение правилами поведения в общественных местах. В результате девушке назначили штраф. Решение уже вызвало бурную дискуссию в социальных сетях и правозащитных кругах.

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