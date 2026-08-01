Пятилетний ребенок погиб из-за падения с пятого этажа в Югре

Пятилетний мальчик, по предварительным данным, упал из оконного проема многоквартирного дома. Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью — малыш скончался на месте до приезда скорой помощи. Следователи регионального управления Следственного комитета уже начали доследственную проверку, которая переросла в полноценное уголовное производство.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за неосторожное лишение жизни.

«31 июля 2026 года пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома в 6-м микрорайоне города Радужный. От полученных травм ребенок умер в медицинском учреждении. <...> В целях установления всех обстоятельств и причин случившегося следственным путем по факту произошедшего следственным отделом по Нижневартовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, криминалисты устанавливают точные обстоятельства произошедшего: как именно ребенок оказался у окна, были ли на раме ограничители или защитные замки, а также находился ли кто-то из взрослых рядом в тот момент. Параллельно прокуратура ХМАО инициировала дополнительную проверку, в ходе которой специалистам предстоит оценить, как родители погибшего выполняли свои прямые обязанности по обеспечению безопасности и воспитанию сына. Кроме того, правоохранители намерены выяснить, соблюдались ли в квартире элементарные правила, исключающие доступ маленького ребенка к открытым окнам.

Трагедия вновь привлекла внимание к проблеме детского травматизма, связанного с падением из окон. Медики и сотрудники МЧС регулярно предупреждают, что москитные сетки не выдерживают веса ребенка, а открытые окна без блокираторов представляют смертельную опасность, особенно в летний период.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ворота смертельно травмировали пятилетнего ребенка.