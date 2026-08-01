Вернуть деньги за полис стало проще: новые правила ОСАГО вступили в силу с 1 августа

Мера носит технический характер и принята для того, чтобы при индексации лимитов выплат законодателями не требовалось каждый раз вносить правки в подзаконные акты ЦБ. Базовый лимит без вызова ГИБДД составляет 400 тысяч рублей (при отсутствии разногласий и наличии фотофиксации через приложение).