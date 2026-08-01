Вернуть деньги за полис стало проще: новые правила ОСАГО вступили в силу с 1 августа
С 1 августа в России вступили в силу обновленные правила ОСАГО от Центробанка
Центробанк РФ утвердил изменения в правила обязательного автострахования (Указание Банка России № 7368-У). Нововведения направлены на упрощение процедур для страхователей и приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством.
Разбор трех главных новшеств
- Право на возврат 78% стоимости полиса до начала его действия:
- Как было: при отказе от ОСАГО до вступления полиса в силу страховая премия клиенту не возвращалась (за исключением случаев отзыва лицензии у страховщика или смены собственника).
- Как стало: если водитель отказывается от полиса до наступления даты начала страхования (например, при сорвавшейся сделке купли-продажи авто или обнаружении более выгодного предложения), страховщик обязан вернуть 78% от уплаченной суммы в течение 14 дней. Удержанные 22% идут на покрытие административных расходов компании и отчисления в компенсационные резервы.
- Уточнение порядка европротокола:
- Из текста правил исключено прямое упоминание конкретных лимитов возмещения (заменено отсылкой к Федеральному закону «Об ОСАГО»).
- Мера носит технический характер и принята для того, чтобы при индексации лимитов выплат законодателями не требовалось каждый раз вносить правки в подзаконные акты ЦБ. Базовый лимит без вызова ГИБДД составляет 400 тысяч рублей (при отсутствии разногласий и наличии фотофиксации через приложение).
- Социальные гарантии для семей участников СВО:
- Уточнен перечень документов для оформления страхования супругами погибших участников СВО.
- Переживший супруг получает законное право оформлять полис ОСАГО и управлять автомобилем до официального вступления в права наследования (при предъявлении документа о праве на долю в совместном имуществе).