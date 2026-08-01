Цифровая лампа для глаз и новые этажи: в Подольске возвращают к жизни поликлинику 1997 года

В микрорайоне Львовский города Подольска продолжается масштабное обновление лечебного учреждения, которое ведет свою историю с 1997 года. Ныне это структурное подразделение № 7 Подольской областной клинической больницы (ОСП № 7). На протяжении почти трех десятилетий здание не знало капитальных преобразований, однако в прошлом году здесь развернулись активные строительные работы, затронувшие сразу несколько этажей, сообщила администрация городского округа.

На первом этапе реконструкции специалисты привели в порядок части второго, третьего и четвертого уровней здания. Сейчас стартовал следующий этап строительной программы. В активной фазе — финальная отделка помещений, отведенных под физиотерапевтическое отделение и кабинеты лечебной физкультуры.

Одновременно с этим идут ремонтные работы в крыле, где расположена стоматологическая служба. Помимо эстетического обновления, строители полностью заменяют инженерные сети — от систем водоснабжения до электропроводки. По планам подрядчика, все площади будут сданы медикам в первом месяце наступающего года. Для того чтобы жители микрорайона не остались без медицинской помощи на время ремонта, часть профильных специалистов временно переведена в другие корпуса Подольской областной клинической больницы.

Отдельного внимания заслуживает техническое переоснащение учреждения. По инициативе регионального руководства и в рамках губернаторской программы Андрея Воробьева офтальмологический кабинет пополнился высокотехнологичным оборудованием — цифровой щелевой лампой. Аппарат нового поколения позволяет врачу детально исследовать глазное дно и передний отрезок глаза, фиксируя малейшие отклонения.

Ключевое преимущество устройства в том, что изображение выводится на монитор, и доктор может продемонстрировать пациенту состояние его глаз в реальном времени, а затем совместно выбрать оптимальную тактику терапии. Модернизация поликлиники в Подольске, как отмечают специалисты, — часть системной работы по повышению доступности и качества медицинской помощи, где в центре внимания находятся и комфорт пациентов, и условия труда врачей.

Ранее сообщалось, что в Подольске готовят к открытию новое учебное заведение.