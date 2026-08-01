«Ждем полного текста приговора»: блогер Лерчек намерена обжаловать приговор

Блогер Валерия Чекалина, более известная публике как Лерчек, намерена оспорить судебное решение, вынесенное в отношении нее. Об этом РИА Новости сообщил ее защитник, адвокат Константин Третьяков. По его словам, сторона защиты уже готовит апелляционную жалобу на вердикт.

«У нее вчера было такое намерение, да, но у нас еще есть время на это решение, мы также ждем изготовления полного текста приговора. Есть вопросы, например, по поводу расчета суммы штрафа, нужно понять, что было взято за основу, правильно ли был применен закон», — рассказал собеседник агентства.

В пятницу, 31 июля, Гагаринский районный суд столицы вынес приговор по резонансному уголовному делу. Инстанция признала Чекалину виновной в совершении преступления, связанного с выводом денежных средств за рубеж. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Кроме того, на блогера был наложен денежный штраф — более ₽763,5 млн. Помимо этого, суд принял решение о запрете Лерчек на три года заниматься администрированием интернет-сайтов, что фактически ограничивает ее профессиональную деятельность в цифровой среде.

По данным СМИ, уголовное преследование в отношении Чекалиной было связано с обвинениями в выводе более ₽250 млн на счета в Объединенных Арабских Эмиратах. Процесс по данному делу вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание к схемам легализации доходов в блогосфере. Защита блогера настаивает на необоснованности обвинений и рассчитывает на пересмотр принятых судебных решений в вышестоящей инстанции.

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