Сердце может не выдержать: чем опасен энергетик в жару на пляже

Холодная банка энергетика кажется быстрым спасением от летней духоты, однако на раскаленном пляже такой напиток может превратиться в дополнительный удар по сердцу. Почему даже молодой человек после энергетика может почувствовать перебои в груди, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Александр Рогачев.

Почему энергетики «убивают» даже здоровых

В зной организм пытается охладиться: сосуды расширяются, усиливается потоотделение, человек теряет воду и соли. Сердцу приходится чаще сокращаться, чтобы поддерживать кровообращение, объяснил врач. Чем сильнее обезвоживание, тем выше могут становиться температура тела и частота пульса. Энергетик в этот момент не восполняет потерянную жидкость, а дополнительно стимулирует нервную систему.

«Дополнительная стимуляция кофеином усиливает активность симпатической нервной системы. Это может способствовать появлению нарушений сердечного ритма даже у молодых людей без ранее выявленных заболеваний», — предупредил Рогачев.

Тяжелые осложнения у здорового человека встречаются редко. Однако напиток может стать спусковым крючком, если у отдыхающего есть скрытое нарушение проводящей системы сердца, о котором он раньше не подозревал. Риск особенно возрастает, когда человек выпивает несколько банок подряд, идет играть в волейбол, бегает по пляжу или смешивает энергетик с алкоголем.

Врач не советует пить энергетики непосредственно перед заходом в воду. Организм уже испытывает нагрузку из-за солнца и жары, а прохладная вода вызывает резкую реакцию сосудов. На этом фоне стимуляторы могут спровоцировать тахикардию, головокружение или ухудшение самочувствия.

«Даже у внешне здорового человека употребление энергетика перед купанием нежелательно. Жара, физическая активность и резкий перепад температуры уже являются стрессом для сердечно-сосудистой системы», — объяснил кардиолог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Когда энергетик противопоказан вовсе

Особенно осторожными должны быть люди с гипертонией, диагностированной аритмией, сердечной недостаточностью и врожденными заболеваниями сердца. В группе риска также находятся беременные женщины и дети.

Отдельную угрозу представляет сочетание энергетика с алкоголем. Кофеин способен создавать обманчивое ощущение бодрости, хотя нагрузка на сердце и степень обезвоживания продолжают расти. Жара расширяет сосуды, а потеря жидкости уменьшает объем циркулирующей крови. Кофеин тем временем учащает сердцебиение и повышает потребность сердечной мышцы в кислороде. В результате у человека могут появиться слабость, потемнение в глазах и обморок, указал кардиолог.

«Сочетание жары, обезвоживания, интенсивной физической нагрузки и больших доз энергетиков существенно увеличивает вероятность серьезных сердечно-сосудистых осложнений», — подчеркнул Рогачев.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Остановка сердца остается редким сценарием и чаще связана с уже существующими заболеваниями или тяжелыми нарушениями ритма. Но молодой возраст сам по себе не гарантирует защиты: человек может просто не знать о врожденной особенности сердца.

Симптомы, при которых нельзя терять время

Опасные симптомы легко принять за обычный перегрев. Однако ждать, пока «само пройдет», нельзя, если после энергетика появились сильная или сжимающая боль в груди, выраженная одышка, потеря сознания, судороги либо длительная тахикардия, которая не ослабевает в покое. Тревожными признаками также считаются спутанность сознания, нарушение речи, онемение руки или ноги, внезапная интенсивная головная боль и ощущение сильных перебоев в работе сердца. В такой ситуации человека нужно увести в прохладное место, прекратить физическую активность и вызвать скорую помощь. Самостоятельно идти купаться, пытаясь «остыть», опасно.

Для большинства здоровых взрослых 400 миллиграммов кофеина в сутки считаются количеством, которое обычно не связывают с негативными эффектами. Однако чувствительность у людей различается, а одна большая банка энергетика может содержать значительную часть этой дозы. Рогачев подчеркнул, что этот показатель нельзя воспринимать как разрешенную норму для пляжа.

«Безопасной дозы энергетических напитков именно в условиях сильной жары не существует. Если планируется долгое пребывание на солнце, спорт или купание, от них лучше отказаться совсем», — заключил кардиолог.

Главным летним энергетиком остается обычная вода. Она не обещает мгновенного прилива сил, зато помогает организму справляться с жарой, не заставляя сердце работать на пределе.

Кардиологи предупреждают, что сдавленность в груди может быть связано как с тревогой или изжогой, так и с сердечным приступом, и первым делом врач спрашивает пациента, где именно ощущается сжатие — слева, справа или по центру, а также уточняет характер боли и сопутствующие симптомы: одышку, тошноту, потливость или боль в челюсти.