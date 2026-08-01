Теплоход «Янина» атакован морскими дронами: что известно о судьбе 17 членов экипажа — комментарии «Росатома»

В акватории Черного моря произошло чрезвычайное происшествие с участием российского гражданского судна. Как сообщили в государственной корпорации «Росатом», теплоход «Янина», принадлежащий транспортной компании FESCO, которая входит в структуру госкорпорации, затонул в результате атаки морских беспилотных аппаратов, запущенных вооруженными формированиями Украины, сообщило РИА Новости.

По данным издания, инцидент случился в ночь на 1 августа на значительном удалении от берега — примерно в 130 морских милях от порта Новороссийск.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил обстоятельства происшествия. По его словам, вражеские дроны осуществили нападение на судно около 22:00 по московскому времени. Все 17 человек, как подчеркнул глава госкорпорации, чувствуют себя удовлетворительно, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Лихачев особо обратил внимание на то, что «Янина» не являлась военным объектом и не имела отношения к выполнению каких-либо боевых задач. По его словам, это был обычный мирный контейнеровоз, который следовал в международных водах, перевозя гражданские грузы.

Атака на такое судно, по мнению представителей «Росатома», является грубым нарушением норм международного морского права и актом агрессии против гражданского судоходства. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а морские спасательные службы проводят мероприятия по ликвидации последствий инцидента.

«Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», — сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба «Росатома».

Ранее сообщалось, что в июле в сторону Московского региона направлялись 6225 БПЛА.