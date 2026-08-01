Миллиард на поддержку за пять лет: в Подольске предприятиям помогают расти

Содействие развитию промышленных и аграрных предприятий Подольска — это не просто локальная задача, а реальный вклад в укрепление технологического и продовольственного суверенитета России. Как подчеркивают в региональном правительстве, это одно из приоритетных направлений Народной программы партии «Единая Россия». Для бизнеса в Московской области сегодня действует целый комплекс мер стимулирования: льготные кредитные программы, субсидирование закупок оборудования, промышленная ипотека и другие инструменты, призванные снизить финансовую нагрузку и ускорить развитие производств.

За последние пять лет адресную помощь в Подольске получили 520 компаний. Общая сумма направленных средств составляет около ₽1 млрд. Только в 2025 году мерами государственной и муниципальной поддержки воспользовались 111 предприятий и организаций, что свидетельствует о высоком спросе бизнеса на существующие инструменты и их реальной эффективности.

Ярким примером успешного применения таких мер стало Акционерное общество «Русинхим», работающее на площадке индустриального парка «Коледино». Компания специализируется на выпуске широкого спектра продукции: от минеральных удобрений и средств защиты растений до товаров бытовой химии.

В 2025 году завод стал получателем муниципальной субсидии в размере ₽1,5 млн. Средства были направлены на модернизацию линий фасовки готовой продукции. Результат не заставил себя ждать: производительность выросла в 1,5 раза. Сегодня за одну восьмичасовую смену здесь выпускают до 14,5 тыс. единиц продукции, а ежемесячный объем производства достиг 450 тыс. единиц. География поставок охватывает всю Россию и страны СНГ. Кроме того, «Русинхим» стал участником федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», что открывает перед предприятием новые возможности для оптимизации процессов.

«Помощь предпринимателям по Народной программе очень нужна. Мы стали ее участниками и не пожалели — сложностей не возникло ни с документооборотом, ни с зачислением денег. Благодаря этому смогли направить собственные ресурсы на закупку сырья и материалов. В этом году планируем снова подать заявку — хотим получить финансирование на расширение выпуска гранулированных и сухих водорастворимых удобрений», — отметил финансовый директор АО «Русинхим» Дмитрий Шматов.

Подобные кейсы наглядно демонстрируют: системная и последовательная поддержка предпринимателей позволяет заводам не только обновлять производственные фонды и наращивать темпы выпуска, но и создавать дополнительные рабочие места, активно развивать импортозамещение. В конечном счете это укрепляет экономику как Подольска и Московской области, так и всей страны, обеспечивая ее технологическую и продовольственную независимость.

Ранее сообщалось, что в Подольске ремонт поликлиники в микрорайоне Львовском завершат к январю.