Суд арестовал мужчину за стрельбу из пневматики в 11-летнего ребенка в Екатеринбурге

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте мужчины, обвиняемого в стрельбе по малолетнему ребенку. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, по данным следствия, фигурант произвел не менее четырех выстрелов в 11-летнего мальчика. Инцидент произошел у здания, которое ранее занимала гостиница, а в качестве оружия, предположительно, использовался пневматический пистолет, сообщило РИА Новости.

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В пресс-службе ведомства уточнили, что стрелявшему инкриминируется самоуправство, совершенное с применением оружия. Самому пострадавшему ребенку, по данным суда, причинен физический вред — ушибы спины и ушной раковины. Личность подозреваемого уже установлена.

«По версии следствия, вечером 28 июля на улице Машиностроителей, 4 – здание бывшей гостиницы "Мадрид" – фигурант, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырех раз выстрелил в подростка, предположительно, из пневматического пистолета», – сообщила пресс-служба судов.

История получила широкую огласку после того, как в местных средствах массовой информации появились первые подробности. Сообщалось, что двое мальчиков катались на велосипедах и остановились у бывшей гостиницы «Мадрид», после чего начали кидать мелкие камешки в сторону здания. В ответ на эти действия неизвестный открыл стрельбу. Позднее в некоторых источниках появилась информация о том, что стрельбу вел охранник, однако официального подтверждения этого факта на момент публикации не поступало. Расследование дела продолжается, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения.

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