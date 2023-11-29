«Я - русский»: маркетологи «пользуются» патриотизмом и необычно называют продукты питания

На прилавках магазинов появляются товары, название которых или упаковка содержит патриотические лозунги или государственную символику, сообщает newizv.ru . Редакция предложила ТОП-3 «патриотических» товаров.

Третье место - консервы «За родину!»

Жители Белгородской области заметили на прилавках магазинов консервы с названием «За родину!». Выяснилось, что так называется торговая марка из Калининграда, у которой широкий ассортимент изготавливаемой продукции: килька, шпроты, сардины, фрикадельки, паштеты и тефтели.

Второе место - «Сельди с русского корабля»

Разобраться, кто произвел консервы у редакции не вышло. У петербургской торговой марки «Остров» в линейке такой продукции нет. Явного патриотического посыла нет. Люди же считают, что название - это отсылка к военному морскому кораблю, который героически смог зайти на остров Змеиный в Черном море вблизи Одесской области в 2022 году.

Первое место - березовый сок «Я — русский»

В магазине Санкт-Петербурга продают березовый сок «Я - русский». Кроме громкого названия, производитель также использовал триколор. Первая ассоциация - это известная песня, которую исполняет Shaman.

«И что характерно, упаковка — черная. Триколор есть — молодцы. Но ленточки „георгиевской“ в форме Z не хватает! А крышку, считаю, совершенно необходимо было стилизовать под красную кнопку. Считаю, недоработка дизайнеров», — иронизируют комментаторы в соцсетях.

«Хотелось бы более подробной информации. Он свежевыжатый или нет? С мякотью березы или без нее? И есть ли там кровь Шамана?», — задается вопросами другой пользователь.

Некоторые товары не вошли в рейтинг. Так, компания ОАО «Консервсушпрод» производит мясные блюда быстрого приготовления. Достаточно просто разогреть пластиковую упаковку с пловом или курицей с овощами. Товар можно купить только в сети «Светофор». Название линейки - «Армия России». Редакция «Новых Известий» просит оставлять комментарии с названиями необычной продукции, которую россияне встречают в своих городах.