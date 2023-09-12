«Я стал Путиным»: Двойник президента готов приехать на любое мероприятие

Актер может приехать в любой город России. Главное, чтобы заранее были обсуждены все детали. Например, чтобы добраться до Тюмени и провести мероприятие какого-либо формата, мужчине надо за пять дней до встречи уже запланировать поездку.

Ранее актер занимался продажей мехов, но в 2015 году магазин сгорел. Житель Новосибирска рассказал, что вдохновило его выбрать такой интересный вид деятельности, который никак не связан с малым бизнесом.

«В один прекрасный день мы ужинали с маленьким сыном моей подруги, смотрели телевизор. Смотрю — у него открывается рот, падает ложка. «Мам, это же дядя Вася!» Я понимаю, что там Путин выступает. И с тех пор, когда Путин в первый раз стал президентом, я стал Путиным. Ко мне сразу такая кличка прилипла. Многие в меховой сфере даже не знали моей настоящей фамилии», — рассказал «Нашему городу» актер Василий

Тогда мужчина решил пользоваться схожестью с лидером России и фотографировался с туристами на Красной площади, а взамен получал небольшой гонорар.

Денег не хватало на достойное существование всей семьи (у Василия четверо детей). Тогда мужчина решил проводить различные мероприятия. Стоимость одного вечера с двойником Путина обходится в 15 тысяч рублей.

Актер Василий разместил объявление на платформе «Авито». Он отмечает, что имеет опыт работы 17 лет. Похож на президента России многим: внешностью, голосом, интонациями и жестами.