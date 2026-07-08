НАТО задействует систему Maven для отслеживания войск РФ

НАТО планирует использовать платформу Maven с элементами искусственного интеллекта от американской компании Palantir для отслеживания возможных перемещений российских войск — об этом сообщила газета The Times, пишет ТАСС .

Система уже применяется Минобороны Великобритании и объединяет данные стран альянса. С ее помощью рассчитывают выявлять уязвимые места в оборонительных планах НАТО и принимать более обоснованные решения о дислокации личного состава. Платформа будет отображать расположение сил вдоль восточного фланга альянса, детально отслеживать перемещения российских войск, предупреждать о действиях, которые вызывают обеспокоенность, а также помогать в определении целей.

Maven уже получила статус полной технической готовности: теперь ее можно задействовать в учениях НАТО, боевом планировании и материально‑техническом обеспечении. Кроме того, системе предоставили доступ к секретным базам данных альянса — она прошла аккредитацию и проверку на безопасность.

Как напоминает издание, позиция стран по использованию платформы разделилась: против выступали Германия и Франция, а за — Великобритания, Нидерланды и Швеция. По данным портала Infodefensa.com, Maven стала неотъемлемой частью единого контура управления войсками на уровне НАТО — это считают важным шагом в внедрении в практику альянса цифровых систем с ИИ.