США возобновили поставки долларов в Ирак: условия и детали

США возобновили поставки наличных долларов в Ирак — об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и иракских чиновников, пишет ТАСС .

По данным издания, передача долларовых банкнот со счетов Федерального резервного банка Нью‑Йорка (средства формируются из доходов от продажи иракской нефти) была приостановлена в феврале, а в конце июня — возобновлена. Условием для возобновления поставок стало обещание Багдада принять меры против финансовой поддержки проиранских военных формирований. В частности, Ирак обязался не допускать, чтобы Иран и его союзники получали доллары от бизнесов, связанных с обменом валют, а также препятствовать выплатам представителям таких формирований.

В этом месяце ожидается визит премьер‑министра Ирака Али аз‑Зейди в Вашингтон.

Напомним, после вторжения США в Ирак в 2003 году доходы от продажи иракской нефти стали храниться в Федеральном резервном банке Нью‑Йорка. Ранее, в 2015 году, США уже временно приостанавливали передачу Ираку наличных — тогда причиной стали подозрения, что часть средств попадает к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).