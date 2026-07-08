«Это у нас семейное»: победители получили сертификаты на ₽5 млн

Шестьдесят семей стали победителями конкурса «Это у нас семейное» — они получили сертификаты на 5 млн, которые можно направить на благоустройство жилья. Церемония награждения прошла в Зеленом театре парка ВДНХ, передает корреспондент ТАСС .

В ходе конкурса участники выполняли разные задания: снимали видео, готовили блюда, танцевали, придумывали семейные девизы. Одна из победивших семей — Кожевниковы‑Обуховы из Марий Эл — рассказала, что в одном из испытаний нужно было построить дом: так они воплощали свою мечту о светлом и просторном жилище. По словам членов семьи, главным залогом успеха стала сплоченность. Теперь, имея сертификат, они смогут заметно улучшить свои жилищные условия: в их нынешнем домике всего одна большая комната на всех, а благодаря поддержке появится больше места для семьи и гостей.

Еще одна семья‑победитель — Овечко из Ставропольского края — к церемонии награждения самостоятельно сшила костюмы. Семья тоже получила средства на благоустройство дома. Бабушка из этой семьи поделилась своим взглядом на семейное счастье: для нее это прежде всего внимание родных и ощущение, что ты не одинок — когда внуки звонят, спрашивают, можно ли прийти в гости, а дети тянутся к тебе.