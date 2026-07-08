Неравенство и риски: доклад ВОЗ о ситуации с раком в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что к 2050 году число новых случаев рака в мире может почти удвоиться: с 20,6 млн в 2024 году до 35 млн ежегодно — если страны не примут срочных мер. Об этом говорится во Всемирном докладе по раку, пишет « Российская газета ».

По оценкам экспертов, к 2050 году 92% жителей планеты столкнутся с раком лично либо через близких. При этом в сфере диагностики и лечения сохраняются серьезные диспропорции. Так, выживаемость при раке молочной железы достигает 85% в богатых странах и лишь около 40% — в бедных. Доступ к минимально необходимому лечению гарантируют только 39% государств.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что выживание пациента не должно зависеть от места рождения или уровня дохода. Болезнь несет не только психологическую, но и тяжелую финансовую нагрузку: более половины больных и их семей сталкиваются с катастрофическими медицинскими расходами.

В докладе отмечен определенный прогресс в снижении отдельных факторов риска: с 2010 года число потребителей табака (сигарет, сигар, трубок) сократилось на 27%, также зафиксировано снижение употребления алкоголя, особенно среди молодежи. В то же время растет заболеваемость, связанная с ожирением и малоподвижным образом жизни. Как отмечается в документе, главная проблема сегодня — не нехватка знаний, а разрыв между имеющимися данными и реальными действиями.