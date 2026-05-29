«Я же с бухты-барахты не возьму»: ректор ОмГУ рассказал о проблемном недостроенном корпусе

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, недавно решивший проблему с одним долгостроем, взялся за следующий. Речь идет о корпусе №6 на площади Лицкевича. Здание было передано вузу еще в 1999 году, однако до сих пор не введено в эксплуатацию, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, несколько лет назад ОмГУ решил вопрос с главным недостроем — корпусом на улице Фрунзе. После 20 лет строительства объект площадью более 15 тыс. кв. м успешно сдали в эксплуатацию. Однако у университета остался еще один требующий внимания актив — шестой корпус на площади Лицкевича. Раньше там располагался экономический факультет.

«Мы предпринимали попытку внести шестой корпус в федеральный реестр объектов незавершенного строительства. Но так как там нет ни одного федерального рубля — на тот момент это были либо муниципальные деньги, либо средства частных инвесторов — его не могут включить в федеральный реестр», — пояснил ректор ОмГУ Городу55.

По данным издания, департамент имущественных отношений передал здание ОмГУ в 1999 году. В соответствии с договоренностями, вуз должен был достроить объект площадью 5,7 тыс. кв.м за свой счет, получить технические условия и ввести его в эксплуатацию до октября 2005 года. Однако этого сделано не было.

«Понимаете, его начали строить в 1998 году. Тогда требования были одни. Сегодня 2026-й год, и требования совершенно другие. Чтобы корпус ввести по новым требованиям, нужно кучу всего переделать», — поделился руководитель ОмГУ.

Как пояснил ректор ОмГУ имени Достоевского Иван Кротт, только в 2020–2021 годах шестой корпус наконец поставили на баланс университета и внесли во все необходимые реестры. Теперь решение проблемы этого объекта, который сегодня фактически используется как спортивно-оздоровительный комплекс, перешло к действующему ректору и его команде.

«Предварительная экспертиза покажет, что нужна большая-большая сумма. Надо будет понять, где ее достать. Я же с бухты-барахты ее не возьму. Где-то у учредителя потребуется попросить средства. Если найдет возможность, он поддержит, если нет, тогда еще где-то искать», — отметил ректор госуниверситета.

