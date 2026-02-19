Попугай, кот и годовалый ребенок: как это влияет на бюджет семьи в Уфе?

Расходы среднестатистической семьи в Уфе превышают 115 тыс. руб., сообщил mkset.ru. Корреспондент издания подробно расписал реальные доходы двух семей. Во время анализа не учитывалась потребности супругов на летний отпуск.

Первая семья — Лейсан и Марат. Супруги проживают в собственной двухкомнатной квартире. В рамках ипотечного договора каждый месяц платят 45 тыс. руб. С учетом коммунальных услуг в зимний период общие затраты составляют 52 тыс. руб.

По данным супругом, на продукты питания в месяц уходит около 38 тыс. руб. Семью снабжают домашней продукцией родители. В семье также проживает попугай. На корм и лакомства птице требуется примерно 500 руб. Дочь супругов ходит в государственную школу в первый класс. На различные потребности (одежду и канцелярию) в месяц семья тратит до 12 тыс. руб.

«Семья Лейсан и Марата тратит примерно <...> около 115 тыс. руб. в месяц», — в итоговую сумму Mkset внес затраты на досуг, связь, подписки, передвижение на личном авто.

Вторая семья — Диана и Руслан. Молодые родители арендуют недвижимость — однокомнатная квартира обходится в 32 тыс. руб. Если добавить затраты на коммунальные платежи, то получается 38 тыс. руб. На продукты питания семья тратит ежемесячно около 30 тыс. руб. Радует супругов кот. Питомцу покупают корм и наполнитель для туалета. В бюджет закладывает около 2,5 тыс. руб.

Супруги воспитывают годовалого сына. Памперсы, смеси, детское питание, прикорм и услуга няни в месяц требует от семьи затрат в 44 тыс. руб. Периодически приходится брать такси, например, чтобы посещать с малышом поликлинику. В остальное время россияне пользуются общественным транспортом. Общий расход — более 5 тыс. руб.

«Семья Дианы и Руслана <...> примерно 125 тыс. 200 руб.», — Mkset посчитал общие месячные траты супругов.

