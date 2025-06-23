Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил , что Россия готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО.

По информации агентства, генсек НАТО Марк Рютте на саммите альянса в Гааге заявил о намерении военной организации применять новые цели по обороне и сдерживанию. В числе потенциальных мер — усиление территорий ПВО и ПРО, а также снабжение ракетами большой дальности.

«Рютте заявил о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400%, чтобы якобы „защититься от России“», — отметил спикер.

Спикер отметил, что планы альянса могут свидетельствовать о признании военной мощи России. Военнослужащие продемонстрировали мощь в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации.

Александр Грушко отметил, что у НАТО всегда возникали сложности с совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО в плане оперативности достижения поставленных целей. По его мнению, сложно прогнозировать, сколько времени понадобится НАТО для заявленного усиления. Россия непременно будет реагировать на потенциальную угрозу в свой адрес. Принятые меры будут зависеть от действий альянса.

«Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в т. ч. упреждающие», — заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее в МИД России назвали главное требование для скорейшего завершения конфликта.