«Якобы защититься от РФ»: в МИД заявили об упреждающих мерах в ответ на наращивание ПРО в НАТО
Замглавы МИД РФ заявил об упреждающих мерах в ответ на наращивание ПРО в НАТО
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Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что Россия готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО.
По информации агентства, генсек НАТО Марк Рютте на саммите альянса в Гааге заявил о намерении военной организации применять новые цели по обороне и сдерживанию. В числе потенциальных мер — усиление территорий ПВО и ПРО, а также снабжение ракетами большой дальности.
«Рютте заявил о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400%, чтобы якобы „защититься от России“», — отметил спикер.
Спикер отметил, что планы альянса могут свидетельствовать о признании военной мощи России. Военнослужащие продемонстрировали мощь в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации.
Александр Грушко отметил, что у НАТО всегда возникали сложности с совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО в плане оперативности достижения поставленных целей. По его мнению, сложно прогнозировать, сколько времени понадобится НАТО для заявленного усиления. Россия непременно будет реагировать на потенциальную угрозу в свой адрес. Принятые меры будут зависеть от действий альянса.
«Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в т. ч. упреждающие», — заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее в МИД России назвали главное требование для скорейшего завершения конфликта.