Ямальские врачи совершили подвиг и собрали череп пациента по фрагментам костей

Салехардские врачи оперировали пациента 2.5 часа, но их труды не прошли даром. Они сумели собрать череп пациенту, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Сделать подобное ранее казалось невозможным. Пациент поступил с диагнозом «черепно-мозговая травма» открытого типа. Человек травмировался во время падения. Потребовалась экстренная операция. Ее проводили нейрохирург и травматолог-ортопед. Там, где кость была повреждена, установили титановую сетку.

Пациент хорошо себя чувствует. Реабилитационный период остался позади. Его выписали домой. Теперь предстоит лечение в амбулаторном режиме.