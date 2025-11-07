Янтарь и динозавры: что скрывала земля Кузбасса 100 миллионов лет?

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале проинформировал об обнаружении на территории Шестаковского комплекса уникального янтаря возрастом более 100 млн лет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации губернатора, работы на территории Шестаковского комплекса проводили кузбасские геологи и палеонтологи. Они обнаружили янтарь, уникальность которого заключается в его возрасте. Окаменевшей ископаемой древесной смолы древних хвойных и покрытосеменных деревьев более 100 млн лет.

По данным губернатора, исследователи обнаружили также другие не менее важные находки: редкие экземпляры древних растений, отпечатки окаменевших шишек и древних растений, фрагменты конечностей крупных растительноядных динозавров и остатки панцирных динозавров. Найденные растения и предметы будут детально проанализированы учеными. Это поможет подтвердить или опровергнуть данные, имеющиеся о жизни в древнее время.

Губернатор рассказал, что увидеть экспонаты сможет любой желающий россиянин. Они будут представлены в отделе природы Кузбасского краеведческого музея.

