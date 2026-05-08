Подмосковный АПК представлен на международной миссии «Сделано в России» в Индонезии
Фото: [Пресс-служба Минсельхоза МО (Мария Евсютина)]
С 7 по 8 мая в Джакарте проходит международная деловая миссия «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром. Мероприятие стало важной площадкой для взаимодействия российских производителей агропромышленного комплекса с зарубежными партнерами и открыло новые перспективы для экспорта на динамично развивающемся рынке Юго‐Восточной Азии. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках деловой миссии свою продукцию представили 14 российских компаний. Экспозиция продемонстрировала широкий ассортимент отечественной агропродукции: мясные изделия, подсолнечное масло, шоколад, зерновые культуры, муку, пастилу, биологические удобрения, средства защиты растений.
В ходе миссии Российский экспортный центр организовал для участников серию целевых бизнес‐переговоров с потенциальными иностранными покупателями. Это существенно повысило практическую результативность деловой миссии: многие участники смогли заложить основу для долгосрочных контрактов.
