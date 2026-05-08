Подмосковный АПК представлен на международной миссии «Сделано в России» в Индонезии

С 7 по 8 мая в Джакарте проходит международная деловая миссия «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром. Мероприятие стало важной площадкой для взаимодействия российских производителей агропромышленного комплекса с зарубежными партнерами и открыло новые перспективы для экспорта на динамично развивающемся рынке Юго‐Восточной Азии. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.