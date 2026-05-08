«Свекровь активно вмешивалась в наши отношения»: Алина Буре обвинила мать известного хоккеиста в разводе

Алина Буре, бывшая супруга российского хоккеиста Павла Буре, впервые откровенно высказалась о причинах их развода, пишет The Voice. Женщина обвинила в разрыве свекровь, которая, по ее словам, активно вмешивалась в их семейную жизнь и постоянно поддерживала сына.

Алина заявила, что надеялась на мирное существование, но мама ее экс-мужа делала все, чтобы их отношения испортились.

Кроме того, экс-супруга хоккеиста рассказала о финансовых трудностях. По ее словам, вся нагрузка по содержанию их общих детей ложится на нее.

«Я одна оплачиваю их учебу, лечение, отдых. Павел, к сожалению, не участвует», — посетовала она.

Фото: [ соцсети ]

Женщина выразила надежду, что суд примет справедливое решение в интересах наследников. При этом Алина не стала раскрывать конкретную причину разрыва, но дала понять, что виновата в случившемся не она.

«Я устала молчать, но и выяснять отношения публично не хочу. Пусть суд разбирается», — сказала она.

Несмотря на боль от развода, Алина призналась, что была счастлива в браке с Павлом и благодарна за все радостные моменты, которые они пережили вместе. Дальнейшая личная жизнь для нее сейчас под вопросом: Алина заявила, что замуж больше не хочет.

Ранее сообщалось, что блогер Оксана Самойлова после развода снова переехала ближе к природе.