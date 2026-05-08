Заместитель прокурора Подмосковья почтил память павших у мемориала в Дмитрове

Заместитель прокурора Московской области Олег Черсков почтил память павших воинов у мемориала «Вечный огонь» в Дмитрове. В торжественной церемонии также приняли участие глава Дмитрова Михаил Шувалов и городской прокурор Алексей Приходченко.

В рамках церемонии прошла минута молчания. После возложения цветов Черсков и Приходченко провели встречу с кадетами Дмитровской общеобразовательной школы №3.

Мемориал открыли в ноябре 2001 года на месте, где до этого находился танк Т-34-85. Его установили в память о жителях города, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.