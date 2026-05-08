Прокурор Подмосковья открыл в Раменском мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны

Прокурор Московской области Сергей Забатурин открыл в Раменском мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны и заслуженном юристе Владимире Кузнецове.

Забатурин почтил память погибших в военные годы, а также отметил вклад работников прокуратуры в Победу.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняла участие дочь Владимира Кузнецова — Наталия Кузнецова. Она поблагодарила сотрудников прокуратуры за увековечение памяти своего отца.

В завершение церемонии были возложены цветы к мемориальной доске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.