Прокурор Подмосковья открыл в Раменском мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны
Прокурор Московской области Сергей Забатурин открыл в Раменском мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны и заслуженном юристе Владимире Кузнецове.
Забатурин почтил память погибших в военные годы, а также отметил вклад работников прокуратуры в Победу.
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняла участие дочь Владимира Кузнецова — Наталия Кузнецова. Она поблагодарила сотрудников прокуратуры за увековечение памяти своего отца.
В завершение церемонии были возложены цветы к мемориальной доске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.