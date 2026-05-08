«Проспать всю зиму»: почему наши предки могли входить в спячку, а мы потеряли эту способность

Люди не впадают в зимнюю спячку, хотя у далеких предков такая возможность могла существовать, пишет Forbes. Поводом для этой версии стали кости возрастом около 430 тысяч лет, найденные в испанской пещере Сима-де-лос-Уэсос.

Исследование, опубликованное в журнале L’Anthropologie, описывало повреждения костной ткани, похожие на следы, которые встречаются у животных, переживающих сезонное замедление обмена веществ. Ученые предположили, что ранние гоминины (например, человек разумный, шимпанзе, горилла) могли входить в состояние, напоминающее спячку, чтобы переживать тяжелые погодные условия.

Настоящая спячка — это не просто долгий сон. У животных резко падает температура тела, обмен веществ замедляется почти до минимума, а органы перестраивают работу на молекулярном уровне. У людей такой механизм не сохранился.

Причин несколько. Во-первых, предки Homo sapiens развивались в Африке, где не было жесткой зимы, заставляющей организм уходить в длительное оцепенение. Во-вторых, человеческий мозг требует слишком много энергии: глубокое замедление обмена могло бы быть для него опасным.

Главная причина, однако, в другом: человек нашел технический выход. Огонь, одежда, жилье и запасание пищи заменили биологическую спячку. Проще говоря, наши предки выбрали инструменты вместо «режима экономии энергии» — и эволюция пошла следом.