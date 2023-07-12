Япония и США отреагировали на военные учения в Китае

В среду, 12 июля, США и Япония провели совместные военные учения с участием истребителей, сообщает ТАСС со ссылкой на японское оборонное ведомство.

В учениях приняло участие шесть истребителей (F-2 и F-15C) и самолет-дозаправщик KC-135. Цель учений – продемонстрировать другим странам, что партнеры готовы незамедлительно отразить любую атаку, которая будет им угрожать извне. Причиной учений стал запуск КНР межконтинентальной баллистической ракеты, информацией о котором владеют в японском ведомстве.

Ракета Китая находилась в воздушном пространстве 74 минуты. Ранее таких результатов китайским разработчикам достигать не удавалось. Она поднялась вверх на высоту 6 тысяч километров. Теоретически ракета может достать до любого региона в США.