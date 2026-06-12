Накануне Дня России москвичи раскупили кокошники и флаги с триколором

Перед Днем России в Москве резко выросли продажи товаров с государственной символикой, особенно кокошников и флагов. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службах двух крупнейших российских маркетплейсов.

В Москве в преддверии Дня России зафиксирован заметный рост спроса на товары с государственной символикой. По данным маркетплейсов, значительно увеличились продажи кокошников, флагов, значков и другой праздничной атрибутики.

На одной из площадок продажи кокошников выросли на десятки процентов как по количеству заказов, так и по стоимости. Существенно увеличился интерес к броши с российской символикой, а также к флагам различных размеров, спрос на которые вырос в 1,6–2 раза.

Другой маркетплейс подтвердил аналогичную тенденцию, отметив рост заказов кокошников в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Также увеличились продажи одежды и сувениров в цветах триколора.