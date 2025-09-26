Яркую тюнинговую иномарку в гоночном стиле заметили во дворе Владивостока

Во дворе одного из жилых комплексов Владивостока заметили эксклюзивный автомобиль — яркую тюнинговую иномарку в гоночном стиле, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, в городе распространен тренд — приобретать автомобили японского производства и тюнинговать их. В итоге на улицах города можно встретить эксклюзивные модели. Корреспондент издания отметил, что настолько яркая машина, как была замечена во дворе, в дневное время суток — большая редкость.

По данным издания, автомобиль привлекал внимание прохожих агрессивным внешнем видом, мощным обвесом, нетипичными элементами заднего бампера, наклейками в духе автоспорта.

«Владивосток давно славится как столица японских автомобилей с уникальной историей и доработками, ведь здесь сосредоточены любители тюнинга и поклонники автоспорта», — сообщил vostokmedia.com.

Эксперты, проанализировавшие фото авто, выдвинули предположение о базовой платформе необычного автомобиля. Согласно их оценке, внешние характеристики и специфический стиль тюнинга указывают на то, что машина могла быть создана на основе популярной японской модели с задним приводом, выпускавшейся в середине 1990-х годов. В качестве вероятного «донора» специалисты называют автомобили, аналогичные Toyota Mark II.

Как поясняют автоспортивные обозреватели, подобные машины снискали особую популярность в среде любителей дрифта — зрелищной дисциплины, где водитель намеренно провоцирует занос задней оси автомобиля и управляет им в контролируемом скольжении.

