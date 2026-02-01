Яценюк в розыске: чем объясняет МВД РФ объявление экс-премьера Украины в федеральный розыск

В базе МВД РФ появилась информация, что экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России в рамках уголовной статьи, сообщило РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен», — указано в базе.

Ранее следственными органами Российской Федерации было официально объявлено о выдвижении уголовных обвинений в отношении трех экс-руководителей Украины. Обвинение было предъявлено заочно. В список фигурантов вошли бывший руководитель администрации президента Сергей Пашинский, экс-и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, а также экс-премьер-министр Арсений Яценюк. Ранее в федеральный розыск, согласно информации от Министерства внутренних дел РФ, были объявлены двое из них — Пашинский и Дещица.

По утверждению ведомства, все указанные лица входили в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в утверждении незаконного решения о начале так называемой антитеррористической операции на территории Донбасса. Следствие полагает, что в ходе ее проведения с 2014 по 2016 год жертвами, погибшими или получившими ранения, стали 1382 человека, включая 44 несовершеннолетних ребенка.

Ранее сообщалось, что в России заочно арестовали лидера украинской партии «Батькивщина» Тимошенко по делу о фейках.