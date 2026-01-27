Заочный арест и розыск: в России хотят привлечь Юлию Тимошенко к ответственности

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заочно арестована российским судом и объявлена в международный розыск по обвинению в распространении фейков о российской армии — это произошло на фоне коррупционного скандала вокруг нее на самой Украине.

Генеральная прокуратура России официально сообщила о громком процессуальном решении в отношении одной из самых известных фигур украинской политики. Бывший премьер-министр Украины и бессменный лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Российский суд избрал для нее меру пресечения в виде заочного ареста, а следственные органы инициировали процедуру международного розыска.

Решение Москвы совпало с серьезными проблемами Тимошенко на родине. В январе 2026 года она оказалась в центре коррупционного скандала в Киеве: Высший антикоррупционный суд Украины назначил ей залог в размере 33 миллионов гривен (около $760 тысяч) по делу о попытке подкупа депутатов Верховной рады. Украинские силовики подозревают политика в том, что она предлагала взятки коллегам за «правильное» голосование, чтобы разрушить парламентское большинство.

Сама Тимошенко называет преследование в Киеве политической расправой и попыткой устранить конкурента перед выборами, утверждая, что аудиозаписи прослушки сфальсифицированы. Теперь ее положение усложняется тем, что она находится под правовым прессингом сразу с двух сторон: пока украинский суд ограничивает ее передвижение Киевской областью и требует сдать загранпаспорта, российские правоохранители объявляют ее в розыск за антироссийскую риторику.

Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский подтвердил непримиримую позицию по территориям.