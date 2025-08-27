«Яжмамки» и зарплата как у уборщиц: россияне назвали причины увольнений педагогов

В Омске перед 1 сентября не хватает сразу 273 школьных учителей, сообщил gorod55.ru. В телеграм-канале Города55 омичи поделились мнением, что мотивирует педагогов увольняться.

В департаменте образования администрации Омска в ответ на запрос редакции Города55 проинформировали, что, в школах доступны 555 вакантных ставок. Данные актуальны по состоянию на 15 августа. В профильном ведомстве добавили, что специалисты по математике, русскому языку и литературе, английскому языку, начальных классов и дополнительного образования считаются в регионе наиболее востребованными. Жители активно обсуждали, что мотивирует учителей увольняться.

По данным издания, некоторые горожане считают виновными в увольнениях некоторых чрезмерно требовательных родителей. Аргументированных оснований для жалоб обычно у таких родителей нет, отмечено в комментариях.

«Ну и „яжмамок“ не забывайте. Они свою роль очень хорошо сыграли. Замучили отчетами, чатами и оскорблениями», — написала Зоя.

По мнению жителей региона, не всегда учителя жалеют об уходе. Многие начинают преподавать в режиме онлайн. Они получают больше денег и меньше нервничают, потому что всегда вправе отказать в индивидуальных занятиях.

Некоторые жители считают, что заработная плата учителей должна быть намного выше. По данным одного из комментаторов, оклад учителя составляет 11 тыс. руб. Для выхода на более высокий доход необходимо брать много часов и дополнительной нагрузки.

«Пол в подъезде уборщица моет за 22 тыс. руб. Позор… Учителя и врачи должны получать достойную заработную плату!» — считает Светлана.

Ранее сообщалось, что жители РФ начали чаще задумываться об образовании в выходные.