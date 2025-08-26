Жители РФ начали чаще задумываться об образовании в выходные

Летние выходные 2025 года стали для многих россиян временем профессионального роста и освоения новых навыков. Согласно данным сервиса «Авито Услуги», в нерабочие дни спрос на услуги по продвижению в соцсетях вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество предлагающих их специалистов увеличилось в 3,3 раза. Это свидетельствует о растущем интересе к цифровизации и самостоятельному освоению востребованных профессий. Об этом сообщает радио Sputnik.

Особенно заметной стала тенденция к образованию: в субботу и воскресенье популярность курсов профессиональной подготовки выросла в 2,2 раза. Граждане активно интересовались программами, дающими базовые навыки для освоения новых специальностей, а также услугами в сфере бухгалтерии и финансов — подготовкой отчетности, расчетом налогов и анализом бизнес-эффективности. Спрос на обучение в IT-сфере и бизнес-направлениях увеличился в 2,1 раза, при этом предложение таких программ выросло в 6,2 раза.

Параллельно на 95% повысился интерес к текстовым услугам — написанию, редактированию и переводу, а число специалистов в этой области увеличилось на 35%. Значительный рост спроса (на 86%) зафиксирован и в сегменте работы с маркетплейсами, картами и сервисами объявлений — от создания карточек товаров до аналитики конкурентов и продвижения бренда. Предложения в этой нише стали доступнее в 2,7 раза.

Также на волне интереса к цифровым возможностям оказались SEO-специалисты и эксперты по контекстной рекламе: их услуги помогают повышать видимость в поисковых системах и точечно привлекать аудиторию. Количество таких профессионалов на платформе выросло в 4,4 раза.

Итогом летнего сезона этого года стало очевидное смещение активности в сторону удаленных форматов работы и образования. Все больше людей используют выходные для инвестирования в свои навыки, а растущее число предложений на рынке услуг позволяет им делать это с минимальными затратами времени и ресурсов. Это не только меняет структуру досуга, но и формирует новый тренд на непрерывное профессиональное развитие.

