Jony и Клава Кока: Жители Казани возмущены выбором артистов для выступления на дне города

30 августа Казань празднует день города, сообщает inkazan.ru . Жителям анонсировали, кто будет выступать на праздничном концерте. Люди оказались недовольными решением местной администрации и призвали давать возможность развиваться музыкальным исполнителям Татарстана.

В понедельник, 21 августа, замруководителя исполкома города Гузель Сагитова рассказала о планах на день города. Солисты казанской городской филармонии и исполнители татарской эстрады выступят вечером на праздничном мероприятии для всех жителе города. К 22:00 горожанам предлагают настроиться на FM-волну 91.5 «Болгар Радиосы». Специальное музыкальное сопровождение сделает запуск фейерверка еще более ярким и запоминающимся. Популярные певцы Клава Кока и Jony станут приглашенными звездами из российского шоу-бизнеса. Им достанется роль хедлайнеров.

Некоторых пользователей социальных сетей возмутило, что Клава Кова и Jony считаются хедлайнерами. Пользователь Марсель высказал мнение, что не совсем ясно, кто это такие. Он уверен, что Татарстан – республика талантливых людей и надо давать возможность им проявлять себя на таких мероприятиях, как день Казани.

«Почему их не приглашаете? Не поддерживаете, чтобы они смогли заявить о себе на весь город независимо от избранности слушателей?». – считает житель Казани

Другие пользователи по-своему поддержали Марселя, отметив, что не раз певцы из Татарстана Ильсия Бадретдинова и Фирдус Тямаев становились хедлайнерами разнообразных мероприятий.