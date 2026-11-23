Росавиация предупредила, что ухудшение погоды в Московском регионе может отразиться на работе авиатранспорта: возможны корректировки в расписании полетов. В ведомстве сообщили, что в связи с непогодой возможны изменения в расписании как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов, пишет ТАСС .

В Росавиации подчеркнули, что для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал: все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме и оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в непогоду.

Работа воздушного транспорта в Московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора. Для координации действий и контроля за соблюдением прав пассажиров в воздушные гавани будут направлены представители ведомств.

Пассажирам порекомендовали следить за актуальной информацией на табло и уточнять в аэропорту прибытия наличие услуги по доставке багажа на дом.

Ранее сообщалось, что на границе с Эстонией разворачивают россиян, которые хотят попасть в страну.