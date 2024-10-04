Югорчане массово жалуются на проблемы в сфере медицины

Представитель ОНФ в Югре Евгений Печерица рассказал, что от югорчан поступает множество оправданных жалоб относительно работы медицинской сферы, сообщил muksun.fm.

Сначала жители не могут взять талон на прием. Приходится длительное время ожидать своей очереди. Причина — дефицит узких специалистов. Оказавшись на приеме, нет гарантии в установлении точного диагноза. Медикам требуется современное оборудование, которого на данный момент практически нет. Местные власти заявляют, что в условиях санкций сложно решать проблемы с ремонтом аппаратов.

«Такие оправдания не могут быть постоянными. Ситуация должна меняться и меняться к лучшему», — пояснил Муксун.fm Евгений Печерица.

Некоторого оборудования не хватает для приема всех пациентов. Например, очередь на МРТ расписана на несколько месяцев вперед. Эксперт считает подобную ситуацию недопустимой.

Еще одна актуальная проблема — дефицит спортивных врачей. Спорт активно развивается в регионе. Школьники участвуют в соревнования различных уровней. Отсутствие квалифицированных кадров несет большие риски. Возрастает риск выдачи формальных справок юным спортсменам, что негативно отражается на их здоровье в условиях интенсивных нагрузок.

Ранее сообщалось, что еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт ввели в Подмосковье.