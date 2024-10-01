Еще один модульный ФАП ввели в Подмосковье

Еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт ввели в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, он открылся в селе Ботово под Волоколамском.

Пункт стал уже четвертым модульным ФАПом в области. В нем будут оказывать помощь примерно 1,3 тысячи жителей. В их числе — 180 детей.

В ФАПе можно проконсультироваться с фельдшером, пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, получить льготные лекарства.