Еще один модульный ФАП ввели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт ввели в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, он открылся в селе Ботово под Волоколамском.
Пункт стал уже четвертым модульным ФАПом в области. В нем будут оказывать помощь примерно 1,3 тысячи жителей. В их числе — 180 детей.
В ФАПе можно проконсультироваться с фельдшером, пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, получить льготные лекарства.
«Благодаря развитию первичного звена и сельской медицины, медицинская помощь становится более качественной и доступной для всех жителей Подмосковья», - отметил глава Минздрава региона Алексей Сапанюк.