Югорчане прокомментировали ДТП с арбузами под Сургутом

В группе ВК «Местоположение ДПС Сургут» проинформировали о ДТП с участием КамАЗа, из которого на дорогу выпали арбузы. Югорчане активно комментируют новость в соцсетях, сообщил muksun.fm.

Официальной информации на данный момент нет. О ДТП автору паблика сообщили очевидцы. Они рассказали, что водитель УАЗ пошел на обгон, для чего выехал на встречную полосу. Предположительно, водитель не смог реально оценить время, необходимое для перестройки в свой ряд. Он столкнулся с КамАЗом. Грузовой автомобиль перевернулся. Водитель перевозил арбузы, которые вывалились на дорогу.

На предоставленных соцсети фото видно, что на дороге лежит корпус какого-автомобиля. Очевидцы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Дорогу на время ликвидации последствий ДТП перекрывали. Водители простояли в пробке примерно около двух часов.

Югорчане выражают надежду, что, действительно, никто не пострадал. Однако отмечают, что разбросанные на трассе арбузы выглядят красиво. Некоторые ягоды не разбились.

«Медведям будет вкусненько…»; «Надеюсь все живы, однако, это красиво», — комментируют пользователи.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила введение новых штрафов для водителей.